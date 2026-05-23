産業集積構想に地方銀行が参画するイメージ政府が地域再生に向けて進める産業集積構想に、地方銀行といった地域金融機関が参画することが、23日分かった。地域ごとに金融機関と企業が具体策を協議する会議体を設置する。地域特性を踏まえた産業の育成を金融面から支援するため行動計画の策定を促す。政府が今夏にもまとめる金融分野の新戦略にも盛り込む予定だ。構想は「戦略産業クラスター（集積）計画」と呼ばれる。高市政権