タレント・杉浦太陽が、23日までに自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの辻希美、次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）との３ショットを公開した。【写真あり】杉浦太陽、第5子次女・夢空ちゃんの“笑顔写真”杉浦は「ユメちゃんのSmile Again」とつづり、夢空ちゃんを抱きしめる辻とそれに寄り添う杉浦の3ショット、夢空ちゃんのソロショットを公開。夢空ちゃんはどの写真でも愛らしい笑顔を見せている。杉浦と辻は、2007年