◇明治安田J1百年構想リーグ神戸1―0福岡（2026年5月23日ベススタ）来季のアジアの舞台をつかみ取った。神戸は敵地で福岡に1―0。90分以内での勝利で、文句なしの西地区1位を確定させた。東地区1位の鹿島は昨年度リーグ王者。25年J1王者と百年構想リーグ王者が重複した場合は、百年構想リーグ2位のチームが繰り上げでアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）プレーオフ出場権を得るレギュレーションで、神戸が獲得す