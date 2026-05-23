「中日−広島」（２３日、バンテリンドーム）プロ初の１番に抜てきされた広島・名原典彦外野手が、デビューから２試合連続マルチ安打を記録した。９２番のユニホームが間に合わず、２試合連続で育成時代の背番号１２１で出場。中日先発の大野に対して、初回先頭はカウント１−２から内角高めの１４２キロを中前に運んだ。３打席目の四回２死一塁もカウント２−２から内角へのカットボールをコンパクトなスイングで捉えた。