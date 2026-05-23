■AFC女子チャンピオンズリーグ 決勝 東京ヴェルディ（日本）0ー1ネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）（日本時間23日、韓国・水原）日テレ・東京ヴェルディベレーザはネゴヒャン女子蹴球団に敗れ、準優勝。日本勢初となるアジア制覇にはあと一歩届かなかった。日本女子プロサッカーリーグ「WEリーグ」に所属する東京ヴェルディ。準決勝ではオーストラリアのメルボルン・シティに3ー1で勝利し、初の決勝へ駒を進めた。試合は序盤から、