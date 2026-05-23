俳優・アーティストののんさんが5月22日、自身のインスタグラムを更新。「休息」と題して、リラックスしたひとときの画像を投稿しました。 【写真を見る】【のん】「休息」白い花咲く屋外での散策や浴衣姿のリラックスしたひとときを公開にファン反響「休息、なのに絵になる」のんさんは、ピンク色のトップスに青いデニムジャケットを着て、赤のショルダーバッグをさげたカジュアルなコーディネート。屋外の散策スポットと思