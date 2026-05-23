ロックバンド・ＺＩＧＧＹが２２日、都内でライブ「ＺＩＧＧＹ大復活際」を開催した。ＺＩＧＧＹのボーカル・森重樹一がステージに登場。２０２４年１２月に活動を休止して以来、約１年５か月ぶりの復活ステージに大歓声が沸き起った。ステージでは新曲「この道をどこまでも」やアンコールでは大ヒット曲の「ＧＬＯＲＩＡ」を熱唱。元ＢＯＯＷＹの高橋まことがドラムで参加し、ダイアモンド☆ユカイが森重とともに熱唱し、会