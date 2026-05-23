毎年7月になると、タレントのテレビ出演本数・上半期ランキングが発表される。また、年末には年間ランキングも出る。2022年、オードリーの春日俊彰が年間1位を獲得すべく、11月に駆け込み出演を繰り返していたことは有名だ。だがいまや、そのランキング自体がほとんど意味をなさなくなっている。テレビに出ていることの優位性が、もはや形骸化しているからだ。テレビから「一発屋」が消えていった...もちろんテレビの影響力がゼロ