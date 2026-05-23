◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１８節福岡０―１神戸（２３日・ベスト電器スタジアム）最終節が行われ、前節（第１７節）で単独首位に再浮上していた神戸は、アウェーで福岡を破り、自力で西１位を確定させた。３０日からのプレーオフラウンドでは東１位の鹿島との決戦に臨む。また、神戸はこの時点で、来季のアジアチャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）プレーオフの出場権を得た。前半、福岡に攻め込まれる場面が