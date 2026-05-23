◇大相撲夏場所１４日目（２３日、東京・両国国技館）東十両５枚目・友風（中村）が東１４枚目・栃大海（春日野）をはたき込んで７勝７敗とした。栃大海の回転のいい突っ張りをかいくぐって、右手で首根っこを押さえ、右に回りながらはたき込んだ。「いいタイミングでした。苦手意識がある力士なので、思い切って行こうと思いました。（神経がマヒしている）右足で踏ん張った？よく残ったという感じですね。あと１日、何とか