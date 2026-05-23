◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・西▽第１８節広島４―２名古屋（２３日・Ｅピース）西地区で１位の可能性を残していた２位・名古屋はアウェーで広島に大敗した。前節はＣ大阪に１―６で敗れ、連勝が３で止まり、首位陥落。西の１位でゴールテープを切るどころか、まさかの２戦大量１０失点で地域リーグラウンドの首位通過が消滅した。前半３３分、広島ＦＷ中村草太に左足で先制を許し、追う展開となった。前半アディショナ