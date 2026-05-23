◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２３日・バンテリンドーム）中日・大野雄大投手は６回９安打３失点でマウンドを降りた。同点での交代で、リーグ最多に並ぶ６勝目はならなかった。初回に小園の適時二塁打で先取点を献上し、自身３０イニングぶりの失点。味方が逆転したが、３回に不運な適時打で１点差に迫られた。２死一、三塁から坂倉を二ゴロに打ち取ったが、山本が一塁へのグラブトスに失敗。うまくリリースされず、山な