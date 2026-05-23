◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル、稍重）砂の猛者１６頭で争われ、戸崎圭太騎手騎乗で２番人気のナルカミ（牡４歳、美浦・田中博康厩舎、父サンダースノー）は８着。積極的にハナを奪い、４コーナーまでは先頭を走っていたが、直線入り口でロードクロンヌに並びかけられると、最後は力尽き馬群にのみ込まれた。昨年９月の不来方賞・Ｊｐｎ２で重賞級初勝利をマークし、続くジャパンダ