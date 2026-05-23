◆報知新聞社後援男子プロゴルフツアーメジャー初戦日本プロ選手権センコーグループカップ第３日（２３日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）ともに２位から出た細野勇策（三共グループ）と勝俣陵（ロピア）が７０で回り、通算１３アンダーでトップに並んだ。６８の宋永漢（ソン・ヨンハン、韓国）、７０の古川龍之介（ゼビオホールディングス）、７３の木下稜介（ＡＫＲａｃｉｎｇ）が１１アンダーで３位に