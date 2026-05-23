◆陸上関東学生対校選手権第３日（２３日、栃木・カンセキスタジアムとちぎ）男子１部４００メートル障害準決勝で、４月の日本学生個人選手権を制した東洋大の柳田聖人（きよと、４年）が４９秒８２の１組１着で２４日の決勝に進んだ。最後は余力を残してフィニッシュし「前半そこそこのスピードで行けて、１０台目までしっかり走れた。良かったかなと思います」とさわやかに汗をぬぐった。大学で競技引退を表明しており「