リーズナブルな厚揚げは、物価高に苦しむ家計の強い味方。いろいろなアレンジがありますが、今回はたこ焼き風のバリエーションをご紹介します。 ▼油で揚げるだけでOK しっかり揚げた厚揚げは、外はサクッと、中はトローリした食感で、まるで本物のたこ焼きを食べているよう。おいしすぎて、取り合いになること間違いなし!? ▼フライパンで簡単に ひと口大にカットした厚揚げを、フライパンでカリカリになるまでしっかり焼くだ