２１日、中国西部国際投資貿易商談会を見学する来場者。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶5月23日】第8回中国西部国際投資貿易商談会が21日、中国重慶市で開幕した。プロジェクト212件が契約され、契約額は1500億元（1元＝約23円）を超えた。会期は24日まで。今回のテーマは「新しい西部、新たな製造、新サービス」。英国を主賓国、四川省を常設主賓省、韓国の京畿道（キョンギド）を主賓都市として招いた。50カ国・地域