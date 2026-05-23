俳優・永野芽郁のスタッフによるインスタグラムが、23日までに更新。髪をバッサリと切った永野の姿を公開した。【写真】永野芽郁、髪バッサリでイメチェンインスタでは「フォトブック&スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」の発売を記念してオフィシャルグッズの販売が決定しました！タイトルである「MAGNOLIE」の花をモチーフにしたデザインアイテムをはじめ、永野が大好きなラーメンに関連したグッズなどバラエティ