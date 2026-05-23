阪神の藤川球児監督（４５）が２３日、前日２２日にファームリーグ・オリックス戦（ＳＧＬ）で、プロ初登板を果たした下村海翔投手（２４）について言及した。２０２３年度ドラフト１位右腕は、入団後にトミー・ジョン手術を受けた。初の実戦マウンドは１回１安打１失点で、最速は１５２キロ。映像でもチェックした指揮官は「大きな一歩ですね」と話した。登板後には涙を流した右腕について「やっぱりそれだけ苦しかったんだ