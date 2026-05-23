ポルノグラフィティが23日、都内で行われたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』に登場。オレンジカーペットを歩いた。【画像】テーマとなった路面電車もポルノグラフィティ 「言伝 ーことづてー」ジャケット新藤晴一は、繊細な装飾が施されたブラックジャケットを主役にしたスタイリングを披露。岡野昭仁は、白シャツをアクセントに効かせたジャケットスタイルにサングラスを合わせ、遊び心のある着こなしで魅