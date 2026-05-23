まじか…子育てをほぼ任せておいて、おまけに子どもの話は重要じゃないと…？本人は“シゴデキ風”に語っていますが、部下の話を本当に聞いてるのか怪しいですよね。なんでこんなに自分の話ばかりするのか。奥さんは職場の同僚に相談してみるのですが…!?>>【まんが】会話泥棒する夫(ウーマンエキサイト編集部)