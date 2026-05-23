◇明治安田J1百年構想リーグ西地区名古屋2―4広島（2026年5月23日ピースウイング）大阪で見た悪夢は、広島でも続いていた。首位・神戸に勝ち点1差で迎えた最終節。名古屋が勝てば十分に可能性があった西地区1位の希望も、ディフェンスの崩壊であっけなく砕け散った。クラブとしては11年ぶりとなる6失点を喫したアウェー・C大阪戦から中5日。ペトロビッチ監督は前節と全く同じ11人をスタメンでピッチへ送り出した。「6