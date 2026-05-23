ロイヤルズなどで通算１６勝を挙げた投手で元メジャーリーガー、マック鈴木氏（５０）が２２日、ブログを更新。現役への思いをつづった。マック氏は滝川第二高を中退し、１９９２年に１６歳で単身渡米。独立リーグチームの雑用係として米球界に飛び込み、９８年にメジャー初勝利。２００２年度ドラフトの２巡目でオリックスに指名され、入団。ＮＰＢへの逆輸入プレーヤーとしても話題を集めた。私生活では２０１４年にクワバタ