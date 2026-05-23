栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された指示役とみられる男が、韓国を経由してフィリピンのマニラに逃亡しようとしていたことが分かった。“指示役”男が海外逃亡計画か韓国経由でマニラへこの事件は5月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が胸を刺されるなどして殺害され、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、実行役の16歳の少年4人が強盗殺人の疑いで逮捕された