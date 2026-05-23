はたして「習慣だった」という言葉は、免罪符になり得るのだろうか。日本の空港での“土足マナー”をめぐって批判を浴びた女優のミン・ドヒ（31）が、当時の騒動について改めて自らの思いを語った。【写真】ミン・ドヒ、日本の空港で「土足マナー違反」ミン・ドヒは5月13日、自身のYouTubeチャンネルにて、ドラマ『応答せよ1994』で演じたチョ・ユンジンというキャラクターに扮する企画映像を公開した。その中で制作陣から、最近世