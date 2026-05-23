最終節でWESTの１位が決まった。J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWESTで、ラスト１試合を残し、勝点32で首位に立つ神戸を、２位の名古屋が１ポイント差で追う。５月23日に行なわれた最終節で、神戸は福岡のホームに乗り込み、名古屋は敵地で広島と対戦。いずれの試合も同時刻に始まった。神戸はマテウス・トゥーレルの得点でリードを奪う。この１点が決勝点となり、１−０で勝利した。 名古屋は先制を許すも、