日テレ・東京ヴェルディベレーザは５月23日、アジア・女子チャンピオンズリーグ決勝でネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）と韓国のSuwon Sport Complexで対戦した。ベレーザはグループステージ初戦でもネゴヒャン女子蹴球団と対戦し、その際は４−０で快勝。再戦となったファイナルでは４−４−２を採用し、GK大場朱羽、村松智子、土光真代、青木夕菜、松田紫野、隅田凜、猶本光、朝生珠実、北村菜々美、眞城美春、塩越柚歩が先発