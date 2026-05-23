巨人の田中将大投手（37）が23日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。意外な好物を明かした。この日のテーマは「No.1パン」。後輩の戸郷翔征投手（26）と仲良く並び、辻岡義堂アナウンサー（39）、そして大の巨人ファンである「BE：FIRST」のLEO（27）から直撃されたマー君。「No.1でしょ？あ〜〜〜…う〜〜〜〜〜ん…」とうなったあとで