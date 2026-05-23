巨人は23日、平山功太内野手（22）の出場選手登録を抹消した。代わって浅野翔吾外野手（21）が登録された。平山は前日22日の阪神戦の6回、右翼線への二塁打を放った際の走塁中に左脚を負傷。同日、都内の病院で検査を受け、左太もも裏の肉離れと診断されていた。24日から故障班に合流する。22日の阪神戦後に阿部監督は平山について「ちょっと時間がかかるかもしれません」と話していた。また橋上オフェンスチーフコーチも「