阪神・藤川監督が23日、巨人戦前に東京ドームで取材に応じ、22日のファーム・リーグ、オリックス戦でプロ入り3年目で初の実戦登板をした下村について「大きな一歩」と感想を口にした。今後は、オリジナルの復帰メニューを組む考えも示した。「次は来週、シート打撃で3イニングを消化する。通常の故障者であれば、試合で1イニングを投げたら次は（試合で）3イニングだが、彼の場合は1イニングを初めて投げたばかり。通常プラ