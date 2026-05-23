元「HKT48」でタレントの村重杏奈（27）が23日までに自身のインスタグラムを更新。イメチェン姿を公開した。「どうです？？？久しぶりのロング！つけ毛です！(もっとオシャレな言い方あるはず)」と書き出した村重。ウェーブがかったロングヘアを披露した。「懐かしいような初めてみるような！！」とコメント。「最近は大人ヌーディーなスタイリングが多いのでなんだか若くて楽しかったです」と振り返った。ファンからは「