飼い主さんとの時間が増えて嬉しすぎる猫が取った行動とは…？“永遠のバブちゃんみがたまらない”と話題で、動画は7万9千再生を突破。「無限甘えん坊モードに突入w」「幸せそうなにゃんこに癒される」など、たくさんのコメントが寄せられています。 【動画：お腹の上に乗ってきたネコ→30分以上動かなくて…愛にあふれた『幸せなひととき』】 重いけど幸せ YouTubeチャンネル『まんまるとらまる』に投稿されたのは