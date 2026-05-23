10万回以上視聴され注目を集めているのは、猫エイズキャリアの猫を保護した飼い主さんの投稿。飼い主さんの覚悟が見える投稿には、視聴者たちから「運命の瞬間だったんですね」「幸せな日々を過ごせますね」「幸せだよって表情が言ってます」などの温かいコメントが届いています。 【動画：3年前、怯えていた『1匹の野良猫』を保護した結果…見違えるほどの『顔つきの変化』】 3年前に現れた猫 Instagramアカウント「たい