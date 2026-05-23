各地区の1位クラブが決まったJリーグ百年構想リーグは5月23日、すべての地区で1位が決定した。新たにJ1のWESTをヴィッセル神戸、J2のEAST-Bをヴァンフォーレ甲府が制した。J1リーグは東西の2地区に分かれて争われ、EASTは鹿島アントラーズが盤石。WESTは、アウェイでアビスパ福岡を1-0で破った神戸が1位に輝いた。また、4地区に分かれて開催されたJ2リーグも全日程が終了。EAST-Aはベガルタ仙台、EAST-Bはヴァンフォーレ甲府