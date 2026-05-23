猫と暮らすお部屋の『消臭方法』5選 猫がいる部屋特有の何とも言えないあのニオイ。実はほんの少しの工夫があれば改善できるのです。ということで今回は、猫と暮らすお部屋の『消臭方法』を5つ紹介いたします。 1.猫トイレを清潔に保つ 猫の排泄物をこまめに撤去し、時々（1ヶ月～2ヶ月おきに）本体の掃除を行うようにすると、独特の尿臭や便臭から解放されます。 猫がいる空間の詝ニオイ詝