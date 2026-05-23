薄手で軽く、UVカット機能が備わった【GU（ジーユー）】の「機能性パーカ」が、今40代・50代の大人女性から注目されています。日差しが気になるこれからの季節にも重宝する1枚ですが、「どう着こなせばいいの？」と悩んでしまう人も多いはず。今回は、機能性パーカーが支持される理由と、スタッフさんのお手本コーデをご紹介します。売り切れ必至のベストセラーアイテムなので、気にな