TNTスポーツが、イングランド代表の「W杯選外イレブン」を発表したスポーツメディア「TNTスポーツ」は、ワールドカップ（W杯）のメンバーから落選した選手たちで構成されたイングランド代表の「選外イレブン」を発表した。本大会の登録メンバーから漏れたとは思えないほどの実力者が並ぶ豪華な顔ぶれに、ファンからは「めちゃくちゃ強そう」と大きな反響を呼んでいる。今回発表された布陣には、前線にパルマー（チェルシー）や