鈴木淳之介が帰国し取材対応に応じたデンマーク1部コペンハーゲンでプレーする日本代表DF鈴木淳之介が5月23日に帰国し、取材対応に応じた。初のワールドカップに向かう22歳が「とにかく思い切りやれればいい」と意気込んだ。清々しい表情で報道陣の前に登場した。記者陣の囲み取材では、笑顔を見せて笑いを誘うなど、緊張や気負った姿はなく、リラックスした表情を見せた。今季はコペンハーゲンで主力として公式戦36試合に出