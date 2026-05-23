お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢(50)が23日、自身のX(旧ツイッター)を更新し、事務所の後輩、バッテリィズのエース(31)の父親と撮った3ショットを公開した。 【写真】エースの父親ほんとに60歳？若すぎる！かっこいい！ 真栄田は「エースのお父さん60歳がカッコ良すぎて父親界のエース」と自身とエース、その父親の3人が並んだ写真を投稿。中央にいるのが父親で、還暦を迎えたと