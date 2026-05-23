資料 子どもたちがネットトラブルに巻き込まれることを防ぎ、ネット・ゲームへの依存を予防するため、香川県教育委員会は、親子でルールをつくるためのきっかけとなる講座「安心ネットルールづくり教室」を実施しています。 2026年6月は豊浜小学校や直島小学校、高瀬中学校など11校で開催します。対象は小学校4年生から6年生または中学生で、保護者も一緒に参加できます。 e－とぴあ・かがわの