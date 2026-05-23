記事ポイント累計発行部数8,500万部の漫画『キン肉マン』をテーマにしたソフビフィギュアシリーズ『KUFC』より、”悪魔将軍 復活祭 受注アソート”が2026年5月22日（金）20:00より予約受付を開始新規金型5種を含む全8アイテムを展開、価格帯は13,990円（税込）から42,900円（税込）まで2体・3体・5体購入で限定特典フィギュアがもらえる豪華購入キャンペーンをサイクロンジョー本店・BASE店限定で実施 コミックス累計発行部数