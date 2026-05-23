記事ポイント「Beachside Art Festival Nuts Party 2026」が2026年9月27日（日）に千葉ポートパークで開催されます2015年スタートから数えて記念すべき10回目のフェスで、過去には約3,500人が来場しています音楽ライブ・アート・フードキッチンカー・マルシェが一体となったビーチサイドフェスです プルーブライフが主催するビーチサイドフェスティバルが、2026年9月27日（日）に千葉ポートパーク（千葉県千葉市）で開催され