記事ポイント石垣島のフサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズが、保育士常駐の託児付きスパプラン「Mom’s Retreat」を2026年6月1日よりレギュラープランとして提供開始スパは「World Luxury Spa Awards」2年連続受賞のFUSAKI SPA、フェイシャル＆ボディ90分トリートメントを提供料金は29,000円（スパ＋託児1名あたり）、対象は生後6か月〜12歳のお子様 石垣島に広がる約86,000平方メートルのリゾート、フサキビーチリゾート