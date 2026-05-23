記事ポイントルートインBCリーグ創設20周年を記念し、14年ぶりのオールスターゲームが2026年7月4日（土）に埼玉県営大宮公園野球場で開催されますシンガーソングライター・竹原ピストル氏が20周年イメージソングを書き下ろし、始球式に登場します200発の打ち上げ花火・20店舗以上のキッチンカー・ホームラン競争など、野球観戦以外のコンテンツも一日を通して展開されます ルートインBCリーグ（Baseball Challenge League）が