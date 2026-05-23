◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京ドーム）阪神・藤川球児監督が練習前に報道陣の取材に応じ、２２日のファーム・リーグのオリックス戦（ＳＧＬ）で実戦デビューを果たした下村について言及した。右腕は青学大から２０２３年ドラフト１位で入団。２４年４月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、ここまで１、２軍を通して実戦登板がなかった。前日は１―１の８回から中継ぎで登板し、１イニングを投げて１安打２四