◆第３３回平安Ｓ・Ｇ３（５月２３日、京都競馬場・ダート１９００メートル、稍重）砂の猛者１６頭で争われ、横山和生騎手騎乗で１番人気のロードクロンヌ（牡５歳、栗東・四位洋文厩舎、父リオンディーズ）が直線抜け出し３馬身半差の圧勝。重賞２勝目をマークした。鞍上＆四位調教師ともに当レース初勝利となった。勝ち時計は１分５６秒９。昨年３月のオープン昇級後は〈３〉〈２〉〈２〉〈３〉〈２〉着と重賞で惜敗続きだっ