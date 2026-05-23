記事ポイント淡路島・鳴門海峡を望むリゾートホテル「ホテルアナガ」に、2室を内扉でつなぐ新客室タイプ「ハーモニアス コネクティング ルーム」が誕生します1室最大3名・2室利用で最大6名まで対応し、各室に独立したバス・トイレを完備したコネクティング仕様です2026年6月1日〜8月31日の夏季限定で、淡路島産の鱧（はも）を使った「夏の和洋折衷コース」の宿泊プランも提供されます 淡路島の南端に位置し、鳴門海峡を眼前に