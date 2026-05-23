２２日、決勝前に記念撮影する中国の先発メンバー。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）【新華社ジッダ5月23日】アジアサッカー連盟（AFC）が主催するU-17（17歳以下）アジア・カップは22日、サウジアラビアのジッダで決勝が行われた。中国は日本に2-3で敗れ、準優勝だった。２２日、表彰式に臨む日本代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２２日、決勝前に円陣を組む中国代表。（ジッダ＝新華社記者／王海洲）２２日、決勝で得点を