台湾プロ野球チーム・中信兄弟の公式チアリーダーで、SNSのフォロワー10万人以上のアン（38）が23日までに自身のインスタグラムを更新。“スタイル抜群”のミニスカートゴルフウエアショットを投稿した。自身のインスタグラムで「みんな大好き」とつづった。写真では、水色トップスのミニスカートゴルフウエアでのハートポーズ姿を投稿した。ネットでは「美しすぎる」「女神様」「美女」「幸せ〜」などの声があがった。