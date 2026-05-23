皆さんは車を乗り換えるとき、いま乗っている愛車をどのように手放しますか。多くの人は新しい車を買うお店を選択するかもしれません。同じお店で購入と売却をすることで「とにかく手間がかからない」、また商談時に「下取り額に色をつけてもらえた」ということもあるかもしれません。実は売り先によっては数万円〜数十万円高くなることもあるのです。今回はそのノウハウを紹介します。◆いま乗っている車は必ずしも下取りに